Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь"

"Ситуація в зоні відповідальності сил оборони півдня України напружена та динамічна, але контролюється нашими військами. Противник продовжує ведення бойових дій переважно шляхом дистанційних обстрілів, укріплюючись на рубежах оборони", - йдеться у звіті.

У ніч з 21 на 22 липня українські сили знешкодили 9 рашистів, реактивну систему залпового вогню "Град" та самохідну гаубицю "Мста-С". Остаточні втрати уточнюються.

Дніпропетровщина

З напрямку Каховки Росія випустила 5 ракет "Точка-У" по Апостоловому. Зруйновано 3 заклади освіти та пошкоджені житлові будинки. Працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється.

"Двічі обстріляно Нікополь. Реактивними системами залпового вогню "Град" по місту випущено 45 касетних снарядів. Попередньо, 1 людина загинула, 1 поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків, газові та водопровідні комунікації. Зруйнована залізнична колія. У громаді зруйновані 2 будинки. Пожежу там вогнеборці загасили. Без постраждалих", - пишуть у "Півдні".

У Покровській громаді удар по складах, 2 села залишились без світла.

Обстріли Півдня України

Ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада. Сталось влучання в будівлю крамниці та гаражний кооператив. На світанку були обстріли села Новомиколаївка. Влучання переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Також ранком 22 липня відбулись обстріли Киселівки та Максимівки. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила.

В Баштанському районі рано вранці обстріляно Широківську громаду. Влучання були по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає.

Тривають обстріли по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

"Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи.

Разом переможемо!", - наголошують у "Півдні".

22 липня на околиці Херсона пролунав потужний вибух.

В тимчасово окупованому Херсоні російські військові проводять ретельну перевірку жителів міста та шукають зброю.

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