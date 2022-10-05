ЗСУ знищили склади росіян у Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях
Українські захисники демілітаризували 3 склади російського агресора на окупованих територіях
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За добу, 4 жовтня, були знищені 3 російські склади на окупованих територіях. ЗСУ демілітаризували російські об‘єкти у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.
"Далі буде", - інтригує Братчук.
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