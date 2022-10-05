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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ знищили склади росіян у Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях

5 жовтня, 2022 середа
01:46
війна з Росією ЗСУ

Українські захисники демілітаризували 3 склади російського агресора на окупованих територіях

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За добу, 4 жовтня, були знищені 3 російські склади на окупованих територіях. ЗСУ демілітаризували російські об‘єкти у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

"Далі буде", - інтригує Братчук.

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російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Вбиті росіяни
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