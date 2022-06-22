ЗСУ зупинили наступ окупантів в напрямку Молодіжного та Катеринівки
Ворог намагається блокувати українські війська на Донеччині й Луганщині та перерізати шляхи сполучення з ними
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
На Бахмутському напрямку ЗСУ ведуть бої з підрозділами окупантів, які основні зусилля зосередили на спробах оточення сил оборони в районі Золотого, а також встановленні контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ. Українські захисники відбили штурм противника в напрямку Миронівка – Семигір'я і зупинили наступ окупантів в напрямку Молодіжного та Катеринівки", – зазначив Мотузяник.
"На Донецькому напрямку українські війська перешкоджають спробам противника встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк. Ворог веде наступальні дії, намагаючись блокувати сили оборони в районі населених пунктів Борівське і Воронове та блокувати основні логістичні шляхи з Бахмута. Наразі бойові дії на цих напрямках тривають. Із метою викриття вогневих позицій наших підрозділів ворог провів розвідку боєм на напрямку Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине.
На Харківському напрямку підрозділи російських військ утримують зайняті рубежі, аби не допустити виходу сил оборони України на державний кордон, а також в тил угрупованням окупаційних військ противника на Слов'янському напрямку. Тим часом на Слов'янському напрямку велике угруповання окупантів зосередилося на виявленні слабких місць в обороні ЗСУ та створення умов для відновлення в напрямку Ізюм – Слов'янськ.
- Нагадаємо, з 24 лютого до 22 червня окупанти вже втратили в Україні близько понад 34 тис військових, 1,5 тис танків і 182 гелікоптери.
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