ЗСУ зупинили наступ окупантів в напрямку Молодіжного та Катеринівки

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.



"На Донецькому напрямку українські війська перешкоджають спробам противника встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк. Ворог веде наступальні дії, намагаючись блокувати сили оборони в районі населених пунктів Борівське і Воронове та блокувати основні логістичні шляхи з Бахмута. Наразі бойові дії на цих напрямках тривають. Із метою викриття вогневих позицій наших підрозділів ворог провів розвідку боєм на напрямку Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине.

На Бахмутському напрямку ЗСУ ведуть бої з підрозділами окупантів, які основні зусилля зосередили на спробах оточення сил оборони в районі Золотого, а також встановленні контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ. Українські захисники відбили штурм противника в напрямку Миронівка – Семигір'я і зупинили наступ окупантів в напрямку Молодіжного та Катеринівки", – зазначив Мотузяник.

На Харківському напрямку підрозділи російських військ утримують зайняті рубежі, аби не допустити виходу сил оборони України на державний кордон, а також в тил угрупованням окупаційних військ противника на Слов'янському напрямку. Тим часом на Слов'янському напрямку велике угруповання окупантів зосередилося на виявленні слабких місць в обороні ЗСУ та створення умов для відновлення в напрямку Ізюм – Слов'янськ.

Нагадаємо, з 24 лютого до 22 червня окупанти вже втратили в Україні близько понад 34 тис військових, 1,5 тис танків і 182 гелікоптери.

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