Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час брифінгу.

Як йдеться у повідомленні, на сьогодні деокуповано вже 1054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи.

"Житомирщина продовжує відбудовувати пошкоджені об'єкти інфраструктури та житло містян, які беруть безпосередню участь у відновленні своїх осель. Держава зобов'язалась компенсувати витрачене", - сказав Тимошенко.

Також заступник керівника ОП поінформував, що Сумська область продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів і бомбардувань.

"Зокрема завершено поточний ремонт адміністративної будівлі Сумиобленерго. Усуваються перебої з мобільним зв'язком на території Миропільської ОТГ. Повністю відновила роботу птахофабрика в селі Вільшанка, Сумського району", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що розпочато ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Всього планується відновити понад 50 шкіл та садочків.

На Херсонщині українські захисники деокупували 46 населених пунктів, утім жителів все одно закликають евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області.