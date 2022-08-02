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Головна війна з Росією ЗСУ звільнили 1054 населені пункти України, - ОП

ЗСУ звільнили 1054 населені пункти України, - ОП

2 серпня, 2022 вiвторок
12:12
війна з Росією ЗСУ звільнили

Збройні сили України вже деокупували 1054 населені пункти України, триває відновлення інфраструктури на цих територіях

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час брифінгу.

Як йдеться у повідомленні,  на сьогодні деокуповано вже 1054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи.

"Житомирщина продовжує відбудовувати пошкоджені об'єкти інфраструктури та житло містян, які беруть безпосередню участь у відновленні своїх осель. Держава зобов'язалась компенсувати витрачене", - сказав Тимошенко.

Також заступник керівника ОП поінформував, що Сумська область продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів і бомбардувань.

"Зокрема завершено поточний ремонт адміністративної будівлі Сумиобленерго. Усуваються перебої з мобільним зв'язком на території Миропільської ОТГ. Повністю відновила роботу птахофабрика в селі Вільшанка, Сумського району", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що розпочато ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Всього планується відновити понад 50 шкіл та садочків.

  • На Херсонщині українські захисники деокупували 46 населених пунктів, утім жителів все одно закликають евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області.

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Україна
Сумщина
ЗСУ
Житомирщина
окуповані території
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