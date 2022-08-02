ЗСУ звільнили 1054 населені пункти України, - ОП
Збройні сили України вже деокупували 1054 населені пункти України, триває відновлення інфраструктури на цих територіях
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час брифінгу.
Як йдеться у повідомленні, на сьогодні деокуповано вже 1054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи.
"Житомирщина продовжує відбудовувати пошкоджені об'єкти інфраструктури та житло містян, які беруть безпосередню участь у відновленні своїх осель. Держава зобов'язалась компенсувати витрачене", - сказав Тимошенко.
Також заступник керівника ОП поінформував, що Сумська область продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів і бомбардувань.
"Зокрема завершено поточний ремонт адміністративної будівлі Сумиобленерго. Усуваються перебої з мобільним зв'язком на території Миропільської ОТГ. Повністю відновила роботу птахофабрика в селі Вільшанка, Сумського району", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що розпочато ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Всього планується відновити понад 50 шкіл та садочків.
- На Херсонщині українські захисники деокупували 46 населених пунктів, утім жителів все одно закликають евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області.
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