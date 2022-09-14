ЗСУ звільнили Киселівку. До Херсона залишилася тільки Чорнобаївка, — голова облради
Українські військові звільнили Киселівку під Херсоном. На шляху до обласного центру — легендарна Чорнобаївка
Про це заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, що розділяє на сьогодні українську армію та місто Херсон, це знаменита Чорнобаївка", - розповів Самойленко.
Також, за його словами, вчора на Карантинному острові в Херсоні були сильні вибухи в результаті "ювелірного влучання за місцем проживання і концентрації росіян". Також були завдані удари по окупантах у Новій Каховці, Голій Пристані та інших містах.
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