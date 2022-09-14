Про це заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, що розділяє на сьогодні українську армію та місто Херсон, це знаменита Чорнобаївка", - розповів Самойленко.

Також, за його словами, вчора на Карантинному острові в Херсоні були сильні вибухи в результаті "ювелірного влучання за місцем проживання і концентрації росіян". Також були завдані удари по окупантах у Новій Каховці, Голій Пристані та інших містах.

Генштаб ЗСУ у зведенні за 14 вересня повідомляє, що російський агресор намагається врятувати свої засоби ППО та евакуює воєнну техніку вглиб окупованих територій та з України.

У Донецькій області українські захисники знищили склад росіян, у якому вони розміщували продовольство.