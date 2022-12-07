ЗСУ звільнили вже 1888 населених пунктів, але ще майже стільки ж досі в окупації, - Зеленський
Володимир Зеленський розповів, що станом на 7 грудня ЗСУ деокупували 1888 населених пунктів, проте ще майже стільки ж досі під окупацією
Про це він розповів у відеозаяві.
Президент наголосив, що наразі на полі бою вирішується доля мільйонів українців.
"Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику – це про життя", - сказав Зеленський.
Зеленський також зазначив, що звернувся до представників Фундації захисту прав людини імені Роберта Кеннеді, яка за час своєї діяльності реалізувала проєкт у сфері захисту прав жертв геноциду та злочинів проти людяності.
- Радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна закінчиться не тільки поверненням Україні окупованих територій, а й демілітаризацією прикордоння РФ.
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