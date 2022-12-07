Про це він розповів у відеозаяві.

Президент наголосив, що наразі на полі бою вирішується доля мільйонів українців.

"Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику – це про життя", - сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що звернувся до представників Фундації захисту прав людини імені Роберта Кеннеді, яка за час своєї діяльності реалізувала проєкт у сфері захисту прав жертв геноциду та злочинів проти людяності.

Радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна закінчиться не тільки поверненням Україні окупованих територій, а й демілітаризацією прикордоння РФ.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb