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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ звільнили вже 1888 населених пунктів, але ще майже стільки ж досі в окупації, - Зеленський

7 грудня, 2022 середа
21:02
війна з Росією

Володимир Зеленський розповів, що станом на 7 грудня ЗСУ деокупували 1888 населених пунктів, проте ще майже стільки ж досі під окупацією

Про це він розповів у відеозаяві.

Президент наголосив, що наразі на полі бою вирішується доля мільйонів українців.

"Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику – це про життя", - сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що звернувся до представників Фундації захисту прав людини імені Роберта Кеннеді, яка за час своєї діяльності реалізувала проєкт у сфері захисту прав жертв геноциду та злочинів проти людяності.

  • Радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна закінчиться не тільки поверненням Україні окупованих територій, а й демілітаризацією прикордоння РФ.

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Новини
Володимир Зеленський
ЗСУ
деокупація України
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