Зупинилося серце ветерана АТО Юрія Досяка, який пройшов Іловайськ та був у російському полоні

Про це повідомив у Facebook військовослужбовець Нацгвардії та ветеран ООС Андрій Куліш (Харитін Старський).



"Сьогодні зранку нас покинув друг "Добрий", Юрко Досяк... Раптова зупинка серця", - написав нацгвардієць.



Юрій Досяк був одним із перших добровольців батальйону "Донбас", пройшов Іловайськ, після чого потрапив у полон, в якому пробув 119 днів. Після повернення допомагав побратимам реабілітуватися після війни.

Причиною смерті стала двостороння пневмонія від ускладнень COVID-19. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій повідомив, що Юрій Досяк тиждень пролежав у медичній комі та був під апаратом ШВЛ.