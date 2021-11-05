Зупинилося серце ветерана АТО Юрія Досяка, який пройшов Іловайськ та був у російському полоні
Внаслідок двосторонньої пневмонії зупинилося серце добровольця батальйону “Донбас” Юрія Досяка
Про це повідомив у Facebook військовослужбовець Нацгвардії та ветеран ООС Андрій Куліш (Харитін Старський).
"Сьогодні зранку нас покинув друг "Добрий", Юрко Досяк... Раптова зупинка серця", - написав нацгвардієць.
Юрій Досяк був одним із перших добровольців батальйону "Донбас", пройшов Іловайськ, після чого потрапив у полон, в якому пробув 119 днів. Після повернення допомагав побратимам реабілітуватися після війни.
Причиною смерті стала двостороння пневмонія від ускладнень COVID-19. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій повідомив, що Юрій Досяк тиждень пролежав у медичній комі та був під апаратом ШВЛ.
- Як повідомлялося, протягом минулої доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню на Донбасі, чотири з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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