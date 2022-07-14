Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відеозверненні до учасників конференції "Азійське лідерство" у Кореї, пише Урядовий портал.

"Ми можемо зупинити цю війну, якщо всі разом посилимо тиск на агресора. Найкращий інструмент тиску — це санкції. Потрібне повне ембарго на торгівлю з росією, закриття портів для російських суден, повний вихід міжнародних компаній із російського ринку", – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що бізнес із Росією стає токсичним, оскільки дає ресурс на фінансування війни.

"Москва вже була змушена щонайменше вдвічі збільшити видатки на свою армію, а тому необхідно перерізати грошовий потік, який агресор отримує від торгівлі та податків іноземних компаній. Це завдання для всіх демократичних країн світу, і ми сподіваємося, що Республіка Корея підтримає таку позицію", — відзначив Денис Шмигаль.