Зупинити війну через тиск на Росію: прем'єр закликав закрити порти для російських суден і припинити торгівлю з країною-агресором
Шмигаль закликав азійські країни припинити торгівлю з Росією та закрити для її суден порти, щоб зупинити війну в Україні
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відеозверненні до учасників конференції "Азійське лідерство" у Кореї, пише Урядовий портал.
"Ми можемо зупинити цю війну, якщо всі разом посилимо тиск на агресора. Найкращий інструмент тиску — це санкції. Потрібне повне ембарго на торгівлю з росією, закриття портів для російських суден, повний вихід міжнародних компаній із російського ринку", – сказав Шмигаль.
Він підкреслив, що бізнес із Росією стає токсичним, оскільки дає ресурс на фінансування війни.
"Москва вже була змушена щонайменше вдвічі збільшити видатки на свою армію, а тому необхідно перерізати грошовий потік, який агресор отримує від торгівлі та податків іноземних компаній. Це завдання для всіх демократичних країн світу, і ми сподіваємося, що Республіка Корея підтримає таку позицію", — відзначив Денис Шмигаль.
- Нагадаємо, тема України буде ключовою під час візиту Байдена на Близький Схід.
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