Зупиняли зі стріляниною: на Київщині озброєний вилами чоловік напав на поліцейських

Про це повідомляє у Facebook Нацполіція у Київській області.



Інцидент стався у понеділок, 11 жовтня. Близько 18:00 правоохоронцям надійшло повідомлення щодо крадіжки інструментів. На виклик патрульні поліцейські Калинівського відділу.



На місці події перебували 63-річний батько та його 28-річний син - обоє були напідпитку. Після появи поліцейських, чоловіки почали висловлюватися нецензурною лайкою, хапати правоохоронців за формений одяг і провокувати у бійку.



28-річний чоловік, схопивши вила, кинувся на поліцейських. На вимогу припинити протиправні дії чоловік не реагував, через що правоохоронцям довелося здійснити попереджувальний постріл вгору.



За фактом інциденту відкрито провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

