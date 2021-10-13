Зупиняли зі стріляниною: на Київщині озброєний вилами чоловік напав на поліцейських
У Київській області чоловік напідпитку напав із вилами на правоохоронців, які прибули на виклик
Про це повідомляє у Facebook Нацполіція у Київській області.
Інцидент стався у понеділок, 11 жовтня. Близько 18:00 правоохоронцям надійшло повідомлення щодо крадіжки інструментів. На виклик патрульні поліцейські Калинівського відділу.
На місці події перебували 63-річний батько та його 28-річний син - обоє були напідпитку. Після появи поліцейських, чоловіки почали висловлюватися нецензурною лайкою, хапати правоохоронців за формений одяг і провокувати у бійку.
28-річний чоловік, схопивши вила, кинувся на поліцейських. На вимогу припинити протиправні дії чоловік не реагував, через що правоохоронцям довелося здійснити попереджувальний постріл вгору.
За фактом інциденту відкрито провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.25Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе