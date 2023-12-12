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OPINION

Зустріч Зеленського і Мілея: точка входу для контактів з правими

Петро Олещук
12 грудня, 2023 вiвторок
12:02
Погляд Петро Олещук

Прочитав багато різного про візит президента нашої держави до Аргентини. Особливо обдаровані люди встигли уже багато різного написати, але мене цікавлять більш серйозні й важливі факти

А факти такі.

Обрання вперше за тривалий час лідером Аргентини політика, що виразно орієнтується на Захід та займає відверто проукраїнську позицію, серйозний шанс та можливість для України. Тривалий час Аргентина (як і чимало інших латиноамериканських держав) намагалася грати в "протиставлення Заходу", квінтесенцією чого мав стати вступ до БРІКС — організації, яка як альтернатива "Заходу" і замислювалася, і яка тривалий час була серед улюблених геополітичних іграшок одного бункерного діда. І от президентом Аргентини стає Х. Мілей, і все, ніхто уже ні до яких БРІКС не йде. І це вже серйозно, бо опора на ідею, що він створює якусь "альтернативу Заходу", є однією з базових ідеологем кремлівського режиму.

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Мілей, до всього, від початку повномасштабного російського вторгнення займав виразну проукраїнську позицію, що теж не було типово для аргентинської політики. Отже, для нас це все — шанс змінити розклади у політиці Південної Америки, і досить безглуздо ці шанси гаяти.

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Але це не все. І мова тут не лише про Аргентину. Сам Мілей, не зважаючи на свій досить своєрідний імідж, має досить праву економічну програму, і багатьма правими політиками світу розглядається як свій. У тому числі й тими, хто досить неоднозначно ставиться до підтримки України. Наприклад, Мілея з перемогою привітав Д. Трамп. Тому контакти з Мілеєм для України — це ще і додаткові дипломатичні можливості на майбутнє.

Зрештою, це уже певною мірою відігралося, бо В. Зеленський мав в Аргентині досить змістовну розмову з В. Орбаном, який теж приїхав на інавгурацію аргентинського лідера. Орбан, очевидно, теж планував налагодити контакти з екстравагантним президентом Аргентини, і от — точка входу для контактів з нашим дуже складним сусідом. Зрештою, для нас це важливо у контексті рішень, які має ухвалювати ЄС у грудні. Отже, якщо нам тут допоможе певним чином Аргентина — тим краще буде для всіх.

Тривалий час Південна Америка була дуже далекою від України не лише географічно, але й політично. Тепер є шанс щось змінити, шанси треба використовувати, бо історія їх дає не завжди, а у випадку України — ще і не часто.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

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