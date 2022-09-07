"Зведе нанівець вето Будапешта": Брюссель припускає виключення Угорщини з закону про глобальну податкову ставку, - Politico

Про це пише Politico.

Зазначається, що Європейська комісія запросила думку урядів країн-членів, чи підтримають вони план виключення Угорщини із заявки ЄС на запровадження глобальної мінімальної ставки корпоративного податку у розмірі 15%.

Чотири чиновники з національних міністерств фінансів ЄС повідомили, що чиновники Єврокомісії дзвонять у столиці, щоб оцінити їхню думку про так звану угоду про розширену співпрацю, яка анулює вето Будапешта на цю ініціативу.

Податкові законопроєкти вимагають одностайності, щоб пройти через законодавчий механізм Брюсселя, що дає будь-якій країні ЄС право блокувати їх. Але розширена співпраця дозволить країнам-членам, які підтримують цей захід, досягти прогресу без необхідності досягнення одностайності, залишивши Будапешт без права вето.

За словами одного з чиновників, якщо буде підтримка країн, Єврокомісія може подати ініціативу розширеної співпраці до того часу, коли наступного місяця міністри фінансів зустрінуться в Люксембурзі на своєму щомісячному засіданні.

Інститути ЄС сподівалися швидко реалізувати глобальну ініціативу та задати темп більш ніж 130 країнам, які також підтримали угоду, включаючи США, Китай, Індію та Велику Британію.

Організація економічного співробітництва та розвитку організувала цю ініціативу в рамках пакета реформ корпоративного оподаткування, покликаних зробити податкові притулки марними та гарантувати, що глобальні компанії — та технологічні гіганти — сплачуватимуть свою справедливу частку податків.

Двосторонній пакет складається з податкової ставки для транснаціональних корпорацій та заходів, які гарантують, що 100 найбільших компаній світу сплачуватимуть податки на свою діяльність та продажі по всьому світу.

Лідери країн G20 затвердили пакет восени минулого року, але ОЕСР все ще вносить останні доповнення до глобального збору для 100 найбільших компаній.

6 вересня європейська редакція "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомила, що Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ. Вона вимагає зняти обмеження з трьох російських олігархів продовження санкцій ЄС проти РФ.

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