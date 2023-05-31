Зведення Генштабу: ЗСУ уразили російський пункт управління та 2 склади боєприпасів
Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 31 травня.
За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.
Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили пункт управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.
ППО знищила 2 ворожих розвідувальних БПЛА.
Російські удари по території України:
Російські терористи завдали 2 ракетних та 22 авіаударів, здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.
Ситуація на фронті та у прифронтових регіонах:
"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 16 ворожих атак", - повідомляє Генштаб.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Гірки, Атинське Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку російський агресор протягом доби вів безрезультативні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
- На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.
- На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе