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Зведення Генштабу: ЗСУ уразили російський пункт управління та 2 склади боєприпасів

31 травня, 2023 середа
19:15
Війна з Росією ЗСУ

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 31 травня.

За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили пункт управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.

ППО знищила 2 ворожих розвідувальних БПЛА.

Російські удари по території України:

Російські терористи завдали 2 ракетних та 22 авіаударів, здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Ситуація на фронті та у прифронтових регіонах:

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 16 ворожих атак", - повідомляє Генштаб.

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Гірки, Атинське Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку російський агресор протягом доби вів безрезультативні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Курахове,  Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка,  Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

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