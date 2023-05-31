Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 31 травня.

За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили пункт управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.

ППО знищила 2 ворожих розвідувальних БПЛА.

Російські удари по території України:

Російські терористи завдали 2 ракетних та 22 авіаударів, здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Ситуація на фронті та у прифронтових регіонах:

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 16 ворожих атак", - повідомляє Генштаб.