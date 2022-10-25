Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Звільнення цих населених пунктів дає можливість сформувати плацдарм для подальшої деокупації Сватового", - зазначив Власенко.

За його словами, звільнення населеного пункту Невське Луганської області відкриває можливість взяти під вогневий контроль дорогу Сватове - Кремінна.

"Є можливість вийти на нові рубежі оборони окупаційних військ, які побудовані вздовж дороги Сватове - Кремінна. Це добрі новини попри те, що погода погана і відбувається мобілізація росіян, але наші хлопці рухаються вперед", - підкреслив Власенко.

Українські бійці відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Спірне, Соледар, Мар’їнка, Невельське та інших

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