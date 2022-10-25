Звільнені населені пункти відкривають можливість для деокупації Сватового, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
Голова ВА Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що на Луганщині звільнено населені пункти Коломийчиської та Красноріченської громад Сватівського району
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Звільнення цих населених пунктів дає можливість сформувати плацдарм для подальшої деокупації Сватового", - зазначив Власенко.
За його словами, звільнення населеного пункту Невське Луганської області відкриває можливість взяти під вогневий контроль дорогу Сватове - Кремінна.
"Є можливість вийти на нові рубежі оборони окупаційних військ, які побудовані вздовж дороги Сватове - Кремінна. Це добрі новини попри те, що погода погана і відбувається мобілізація росіян, але наші хлопці рухаються вперед", - підкреслив Власенко.
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