Звільнені території - доказ того, що західна зброя використовується за призначенням - Кислиця під час Радбезу ООН

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН.

Він зазначив, що впроваджена трирівнева система дозволяє здійснювати моніторинг зброї західними партнерами та отримувати інформацію про кожен звук такої зброї. Зокрема, парламентський контроль за зброєю тепер забезпечує тимчасова спеціальна комісія. Також президент реалізує свої повноваження через Раду національної безпеки і оборони України.

"На урядовому рівні Міноборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами здійснюють безпосередній контроль та моніторинг постачань озброєнь в Україну, а також руху міжнародної технічної допомоги", - зазначив Кислиця.

У такий спосіб поспред України при ООН відповів на звинувачення з боку Росії у тому, що поставлена Україні західна зброя потрапила до третіх країн. Кислиця стверджує, що для переконливості Росія дає забагато фактів, які можуть видати брехню за правду.

"(Москва, - ред.) загортає брехню в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри - усе це має надати фейкам вигляду фактів", - наголосив Кислиця.

Він нагадав, що з боку Росії у вересні цього року вже звучало подібне звинувачення. Після цього ЗСУ розпочали контрнаступ на сході та півдні України.

"Це є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню - допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території", - сказав Кислиця.

9 грудня стало відомо, що Велика Британія поставить Україні новий пакет військової допомоги, зокрема зенітну зброю та ракети для протиповітряної оборони.