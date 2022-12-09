Найближчими тижнями Україна отримає зенітну зброю та ракети для ППО від Великої Британії 

Про це повідомили в офісі британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, який сьогодні вдень поспілкувався телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністр Великої Британії сказав, що найближчими тижнями в Україну надійде більше зенітної зброї та ракет протиповітряної оборони малої дальності.

Окрім того, під час розмови лідери країн обговорили нову хвилю атак Росії на критично важливу інфраструктуру в Україні, Володимир Зеленський подякував Великій Британії за її підтримку у відновленні електроенергії завдяки постачанню генераторів.

Прем’єр-міністр Сунак віддав належне успіху Збройних Сил України у перехопленні десятків російських ракет цього тижня. Окрім того, Сунак додав, що Кремлю необхідно вивести свої війська з України, перш ніж можна буде розглянути будь-яку угоду.