Найближчими тижнями Україна отримає зенітну зброю та ракети для ППО від Великої Британії
Найближчими тижнями в Україну надійде нова військова допомога з Великої Британії, зокрема зенітна зброя та ракети для протиповітряної оборони
Про це повідомили в офісі британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, який сьогодні вдень поспілкувався телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.
Прем’єр-міністр Великої Британії сказав, що найближчими тижнями в Україну надійде більше зенітної зброї та ракет протиповітряної оборони малої дальності.
Окрім того, під час розмови лідери країн обговорили нову хвилю атак Росії на критично важливу інфраструктуру в Україні, Володимир Зеленський подякував Великій Британії за її підтримку у відновленні електроенергії завдяки постачанню генераторів.
Прем’єр-міністр Сунак віддав належне успіху Збройних Сил України у перехопленні десятків російських ракет цього тижня. Окрім того, Сунак додав, що Кремлю необхідно вивести свої війська з України, перш ніж можна буде розглянути будь-яку угоду.
- Раніше Зеленський повідомив, що з прем'єром Британії вони обговорили співпрацю в обороні та енергетичну ситуацію в Україні та синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7.
- 19 листопада Ріші Сунак уперше відвідав Україну.
- 9 грудня амбасадорка США Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати Америки та країни G7 підтримують формулу миру, представлену президентом України Зеленським, та наголосила, що цей план міг би стати потенційним вирішенням війни з РФ.
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