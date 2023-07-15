Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Ви знаєте, події 24-го числа різко послабили особисту владу фюрера. Так завжди відбувається в кримінальній структурі: влада пахана ґрунтується на беззаперечній покорі всіх учасників банди. Якщо хтось кидає виклик, за який не був згодом покараний, це автоматично послаблює владу пахана й відкриває шлях до таких спроб надалі. Якщо це міг зробити кримінальник Пригожин, генерал Попов вирішив, що він, професійний поважний військовий, може теж висловити такі самі претензії своєму начальству. Таких попових-спартаків ще буде й буде. Це свідчить про повну втрату Путіним керування.Це може статися не за один день, але це позначиться на боєздатності російських військ", - пояснив Піонтковський.

Політолог переконаний, що звільнення Бахмута може призвести до конфлікту серед військово-політичного керівництва РФ.

"Крім того, запеклі бої точаться навколо Бахмута. Бахмут, з точки зору військових, можливо, не має такого великого значення. Скажімо, звільнення Мелітополя набагато вагоміше порівняно зі звільненням Бахмута. Але з огляду на кризову ситуацію в Росії, запевняю вас, звільнення Бахмута, українське керівництво це чудово розуміє й зосереджується на цьому завданні, стане тригером вибуху в російській військово-політичній верхівці. Уявляєте, як заграють наративи: Пригожин звільнив Бахмут, а Шойгу, Герасимов і Путін - перепрошую, дозволю собі процитувати висловлення пана Пригожина – знову просрали. І ось тоді таких попових і таких спартаків з’явиться дуже багато", - додав він.