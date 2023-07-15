Звільнення Бахмута стане тригером вибуху в російській військово-політичній верхівці, - Піонтковський
Російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський вважає, що українське керівництво чудово усвідомлює репутаційні наслідки для Кремля після звільнення Бахмута
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Ви знаєте, події 24-го числа різко послабили особисту владу фюрера. Так завжди відбувається в кримінальній структурі: влада пахана ґрунтується на беззаперечній покорі всіх учасників банди. Якщо хтось кидає виклик, за який не був згодом покараний, це автоматично послаблює владу пахана й відкриває шлях до таких спроб надалі. Якщо це міг зробити кримінальник Пригожин, генерал Попов вирішив, що він, професійний поважний військовий, може теж висловити такі самі претензії своєму начальству. Таких попових-спартаків ще буде й буде. Це свідчить про повну втрату Путіним керування.Це може статися не за один день, але це позначиться на боєздатності російських військ", - пояснив Піонтковський.
Політолог переконаний, що звільнення Бахмута може призвести до конфлікту серед військово-політичного керівництва РФ.
"Крім того, запеклі бої точаться навколо Бахмута. Бахмут, з точки зору військових, можливо, не має такого великого значення. Скажімо, звільнення Мелітополя набагато вагоміше порівняно зі звільненням Бахмута. Але з огляду на кризову ситуацію в Росії, запевняю вас, звільнення Бахмута, українське керівництво це чудово розуміє й зосереджується на цьому завданні, стане тригером вибуху в російській військово-політичній верхівці. Уявляєте, як заграють наративи: Пригожин звільнив Бахмут, а Шойгу, Герасимов і Путін - перепрошую, дозволю собі процитувати висловлення пана Пригожина – знову просрали. І ось тоді таких попових і таких спартаків з’явиться дуже багато", - додав він.
- 12 липня повідомлялось, що Сили оборони стримують наступ військ РФ на сході, просуваються на флангах Бахмута та знищують ворога на півдні.
- 14 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулись на південному фланзі Бахмутського напрямку
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