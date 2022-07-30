Звільнення Херсона - це кінець диктаторського режиму Путіна, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський вважає, що звільнення Херсона стане кінцем диктаторського режиму президента Росії Володимира Путіна, адже пахан, якого опустили, то вже не пахан
Експерт поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Звільнення Херсона - це кінець путінського режиму. Диктатор, що програв війну, - він уже не залишається диктатором. У кримінальних структурах, а саме такою структурою є військово-політичне керівництво Росії, пахан, якого опустили, то вже не пахан. Ви уявляєте, які ставки зараз? Ми говорили про санкції, про перспективи воєнних операцій - все зараз крутиться навколо особисто фігури Путіна", - зазначив Піонтковський.
Політолог додав, що наступ ЗСУ на Херсон уже розпочався й російським військам доведеться тікати з Півдня України.
"Ліквідація Збройними силами України трьох мостів - це вже перша атака на Херсон. І всі вже воєнні експерти наголошують, що це вже буде не сценарій II світової війни, коли величезні маси людей кидалися на штурм. Інструмент війни сьогодні - артилерійські дуелі. Вони вже почалися дуже конкретно. І зрештою перед Росією постала жахлива для Путіна перспектива: ці частини, що закріпилися на правому березі Дніпра, будуть змушені тікати звідти під ударами HIMARS і гаубиць", - зауважив Андрій Піонтковський.
- 29 липня Інститут вивчення війни повідомив, що контрнаступ ЗСУ на Херсон може перешкодити російській анексії області.
- 30 липня стало відомо, що ексдиректор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що Україна поверне окуповані Росією території, за умови продовження постачання західними партнерами зброї високими темпами.
- Політолог Піонтковський також розповів, що Кремль розуміє, що програв війну проти України, тому російське керівництво намагається зірвати контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині.
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