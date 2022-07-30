Експерт поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Звільнення Херсона - це кінець путінського режиму. Диктатор, що програв війну, - він уже не залишається диктатором. У кримінальних структурах, а саме такою структурою є військово-політичне керівництво Росії, пахан, якого опустили, то вже не пахан. Ви уявляєте, які ставки зараз? Ми говорили про санкції, про перспективи воєнних операцій - все зараз крутиться навколо особисто фігури Путіна", - зазначив Піонтковський.

Політолог додав, що наступ ЗСУ на Херсон уже розпочався й російським військам доведеться тікати з Півдня України.

"Ліквідація Збройними силами України трьох мостів - це вже перша атака на Херсон. І всі вже воєнні експерти наголошують, що це вже буде не сценарій II світової війни, коли величезні маси людей кидалися на штурм. Інструмент війни сьогодні - артилерійські дуелі. Вони вже почалися дуже конкретно. І зрештою перед Росією постала жахлива для Путіна перспектива: ці частини, що закріпилися на правому березі Дніпра, будуть змушені тікати звідти під ударами HIMARS і гаубиць", - зауважив Андрій Піонтковський.

29 липня Інститут вивчення війни повідомив, що контрнаступ ЗСУ на Херсон може перешкодити російській анексії області.

30 липня стало відомо, що ексдиректор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що Україна поверне окуповані Росією території, за умови продовження постачання західними партнерами зброї високими темпами.

Політолог Піонтковський також розповів, що Кремль розуміє, що програв війну проти України, тому російське керівництво намагається зірвати контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині.

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