Експерт поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"У Кремля важке становище: вони розуміють, що зазнали якнайглибшої стратегічної поразки. Росіяни бояться українського контрнаступу на Херсонщині, військовими засобами вони не можуть його зірвати, тому хочуть зірвати дипломатичними. Поведінка Москви дуже суперечлива, вона свідчить про когнітивний дисонанс як у голові фюрера, так і в колективному бункері", - зазначив Піонтковський.

Політолог додав, що російська верхівка розуміє свою поразку, тому намагається досягти припинення вогню.

"План підкорення України провалився, і все, що вони зараз роблять, - відчайдушно добиваються припинення вогню. Цьому й були в основному присвячені стамбульські переговори. Ви ж знаєте, що така була наполеглива умова Москви - до цього пакету угод приписати ще припинення вогню в районі Херсона", - зауважив Андрій Піонтковський.

19 липня дипломат Роман Безсмертний висловив думку, що Росія хоче посадити Україну за стіл перемовин, адже ми перебуваємо на межі перелому ходу бойових дій.

28 липня дипломат Олександр Хара висловив думку, що Росія зацікавлена в перемовинах, адже наразі країна-агресорка захопила максимум території, яку надалі лише втрачатиме.

29 липня Інститут вивчення війни повідомив, що контрнаступ ЗСУ на Херсон може перешкодити російській анексії області.

30 липня стало відомо, що ексдиректор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що Україна поверне окуповані Росією території, за умови продовження постачання західними партнерами зброї високими темпами.

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