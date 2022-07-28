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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія зацікавлена в перемовинах, адже наразі вона захопила максимум території, яку надалі втрачатиме, - дипломат Хара
Ексклюзив

Росія зацікавлена в перемовинах, адже наразі вона захопила максимум території, яку надалі втрачатиме, - дипломат Хара

28 липня, 2022 четвер
16:03
війна з Росією переговори України з Росією

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара вважає, що Росія зацікавлена в перемовинах, адже наразі країна-агресорка захопила максимум території, яку надалі лише втрачатиме

Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Росія зацікавлена в перемовинах, адже зараз максимум того, що росіяни захопили й здатні утримати. Далі Російська Федерація лише втрачатиме окуповану територію, людей та техніку, які країна-агресорка й так не рахує", - зазначив Хара.

Експерт додав, що Україна невдовзі звільнить окуповані Росією території.

"Наразі за допомогою HIMARS та українського героїзму ми створюємо передумови для того, аби звільнити Південь України й викинути росіян у море. На Сході ситуація складніша, але РФ якось ескалювати ситуацію та захопити більшу територію не здатна", - зауважив Олександр Хара.

  • 14 липня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва не відмовляється від переговорів із Києвом, але висуває до нього низку умов, серед яких вже немає так званих денацифікації та демілітаризації. 
  • 18 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що відновлення мирних переговорів з Росією можливе лише після її поразки на фронті.
  • 19 липня дипломат Роман Безсмертний висловив думку, що Росія хоче посадити Україну за стіл перемовин, адже ми перебуваємо на межі перелому ходу бойових дій.

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