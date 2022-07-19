Політик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Сьогодні найбільше й найочікуваніше, чого хоче Кремль, - посадити Київ за стіл перемовин. Ситуація зрозуміла, ми знаходимося от-от на межі перелому в ході бойових дій. Втрачати інформаційне загострення і тримати ситуацію далі Кремль не може. Адже ситуація розвалюється всередині Росії, на фронті та на міжнародній арені", - зазначив Безсмертний.

Дипломат додав, що Франція та Німеччина вже припинили говорити про перемовини між Україною та Росією, проте Угорщина та Сербія таких надій не покладають.

"Париж і Берлін уже мовчать - там усі все побачили. А от Будапешт продовжує говорити серби продовжують говорити. Додайте сюди і заяву міністра закордонних справ Китаю, з якої незрозуміло, що він хотів сказати. Але дуже важливо, що китайський політик продовжував наголошувати на дипломатичному розвʼязанні ситуації, яка в принципі не має місця для використання дипломатичного інструменту", - зауважив Роман Безсмертний.

14 липня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва не відмовляється від переговорів із Києвом, але висуває до нього низку умов, серед яких вже немає так званих денацифікації та демілітаризації.

18 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що відновлення мирних переговорів з Росією можливе лише після її поразки на фронті.

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