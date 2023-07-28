Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Звільнення Старомайорського дає змогу активізувати дії й на захід, і на схід. На схід - це Урожайне, а на Захід - Приютне", - зауважив він.

Експерт зазначив, що із цих населених пунктів можна буде витісняти росіян і це буде гаряча зона бойових дій.