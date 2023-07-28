Звільнення Старомайорського дає змогу ЗСУ активізуватися на захід і схід від нього, - Згурець
Деокупація Старомайорського на Донеччині дає Силам оборони витіснити росіян з Урожайного та Приютного
Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
"Звільнення Старомайорського дає змогу активізувати дії й на захід, і на схід. На схід - це Урожайне, а на Захід - Приютне", - зауважив він.
Експерт зазначив, що із цих населених пунктів можна буде витісняти росіян і це буде гаряча зона бойових дій.
- 27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.
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