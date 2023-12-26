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Звільнення замість бонусів: Twitter програв суд колишньому топменеджеру

26 грудня, 2023 вiвторок
13:14
Світ Twitter

У п'ятницю, 22 грудня, федеральний суд постановив, що Twitter порушив контракти, не виплативши мільйони доларів бонусів, які соціальна мережа обіцяла своїм працівникам

Про це повідомляє Reuters.

Колишній старший директор з компенсацій Twitter Марк Шобінгер, який у червні подав до суду на компанію Ілона Маска через місяць після свого звільнення, звинувативши його в порушенні умов контракту.

У позові Шобінгера стверджувалося, що до і після того, як мільярдер Маск купив Twitter минулого року, компанія пообіцяла працівникам 50% від їхніх цільових бонусів у 2022 році, але так і не здійснила ці виплати.

Відхиливши клопотання Twitter про закриття справи, окружний суддя США Вінс Чхабрія постановив, що Шобінгер обґрунтовано заявив про порушення контракту відповідно до законодавства Каліфорнії, і на нього поширювався план бонусів.

"Як тільки Шобінгер зробив те, що просив Twitter, компанія запропонувала виплатити йому бонус у відповідь, що стало обов'язковим договором згідно із законодавством Каліфорнії. І, нібито відмовившись виплатити Шобінгерові обіцяний бонус, Twitter порушив цей договір", - написав суддя.

Юристи Twitter стверджували, що компанія дала лише усну обіцянку, яка не є контрактом, і що справа має розглядатися відповідно до законодавства Техасу. Але суддя постановив, що справа регулюється законодавством Каліфорнії, і що "всі протилежні аргументи Twitter зазнали краху".

Відтоді, як Ілон Маск купив компанію і звільнив понад половину її працівників, проти X подали численні позови колишні співробітники та керівники.

У позовах міститься низка претензій, зокрема, що X дискримінувала літніх працівників, жінок та працівників з інвалідністю, а також не повідомила заздалегідь про масові скорочення. Компанія заперечує свої правопорушення.

  • 25 листопада стало відомо, що соціальна мережа Х (раніше Twitter) може втратити $75 млн доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань бізнесмена і власника мережі Ілона Маска.
Технології
Ілон Маск
США
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