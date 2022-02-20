Звинувачення, що Україна раптово спробує повернути окуповані території, суперечить будь-якій логіці, - Блінкен

Про це Блінкен заявив у інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

За його словами, ідея про те, що Україна зараз якось загрожує Росії, суперечить будь-якій логіці з огляду на розміри цих країн.

"А ідея про те, що Україна раптово спробує повернути Донбас саме зараз, хоча вона могла зробити це будь-якої миті протягом останніх восьми років, але обрала саме цей момент, коли навколо України – 150 тис. російських військових, теж суперечить будь-якій логіці", – сказав Блінкен.

Він підкреслив, що зараз на Донбасі відбувається фабрикація провокацій, яку потім використовують як виправдання російського військового вторгнення.

"По-перше, ідея про – цитую: "геноцид" – абсолютно неправдива і, чесно кажучи, образлива. Це знецінює саме слово, м'яко висловлюючись. Цього просто не відбувається. Звідки ми це знаємо? Звідти, що, принаймні, на українському боці тієї розмежувальної лінії, яку було проведено внаслідок російського вторгнення на територію України, працюють спостерігачі ОБСЄ", – наголосив Блінкен.

Нагадаємо, 20 лютого високий представник Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що ЄС не вірить у заяви про можливий наступ України на Донбасі.

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