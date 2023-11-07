Звинувачують у порушенні патентних прав: Nike подала до суду на New Balance і Skechers

Про це пише Reuters.

У позовах, які Nike подала до федерального суду, йдеться, що у деяких моделях кросівок New Balance і Skechers неправомірно використана запатентована Nike технологія "Flyknit": її використовують для виготовлення бігового, футбольного і баскетбольного взуття.

Особливість цієї технології у тому, що вона "використовує високоміцні волокна для створення легкого верху взуття з цільовими зонами підтримки, розтягування і повітропроникності". Крім того, завдяки цій технології під час виробництва використовується менша кількість матеріалів і залишається менше відходів.

Nike вимагає від суду рішення, яке б передбачало відшкодування збитків та заборону компаніям New Balance і Skechers використовувати запатентовану технологію.

У New Balance відреагували на позов. Компанія заявила, що поважає права інтелектуальної власності конкурентів, проте "Nike не володіє ексклюзивним правом на розробку і виробництво взуття традиційними методами, які використовуються в індустрії протягом десятиліть".

Це вже не вперше Nike судиться з іншими компаніями щодо технології "Flyknit": взуттєвий гігант вже мав позови проти Adidas (ADSGn.DE), Puma (PUMG.DE) і Lululemon (LULU.O). Наразі Adidas і Puma вже врегулювали свої позови, в той час, як справа Nike проти Lululemon все ще триває.