Звинувачують у порушенні патентних прав: Nike подала до суду на New Balance і Skechers
Американський взуттєвий гігант Nike подав у суд на конкурентів New Balance і Skechers: компанії звинувачують у порушенні патентних прав на технологію виготовлення верхньої частини кросівок
Про це пише Reuters.
У позовах, які Nike подала до федерального суду, йдеться, що у деяких моделях кросівок New Balance і Skechers неправомірно використана запатентована Nike технологія "Flyknit": її використовують для виготовлення бігового, футбольного і баскетбольного взуття.
Особливість цієї технології у тому, що вона "використовує високоміцні волокна для створення легкого верху взуття з цільовими зонами підтримки, розтягування і повітропроникності". Крім того, завдяки цій технології під час виробництва використовується менша кількість матеріалів і залишається менше відходів.
Nike вимагає від суду рішення, яке б передбачало відшкодування збитків та заборону компаніям New Balance і Skechers використовувати запатентовану технологію.
У New Balance відреагували на позов. Компанія заявила, що поважає права інтелектуальної власності конкурентів, проте "Nike не володіє ексклюзивним правом на розробку і виробництво взуття традиційними методами, які використовуються в індустрії протягом десятиліть".
Це вже не вперше Nike судиться з іншими компаніями щодо технології "Flyknit": взуттєвий гігант вже мав позови проти Adidas (ADSGn.DE), Puma (PUMG.DE) і Lululemon (LULU.O). Наразі Adidas і Puma вже врегулювали свої позови, в той час, як справа Nike проти Lululemon все ще триває.
- Раніше американська компанія Nike презентувала робота Bot Imitated Longevity Lab, якому для полірування та ремонту взуття потрібно 45 хвилин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.1 Купівля 37.1Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе