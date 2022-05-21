Звірства росіян в Україні не залишаться безкарними, але це буде довгий процес, - єврокомісар
Європейський комісар з питань юстиції та верховенства права Дідьє Рейндерс висловив певність, що за воєнні злочини РФ в Україні настане відповідальність
Про це передає DW.
"Я хочу, щоб месседж був ясним: на це буде потрібен час, це буде довгий процес, але ті звірства, які були вчинені в Україні, не залишаться безкарними", - заявив він.
Єврокомісар заявив, що розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та можливого геноциду вже розпочалися. За його даними, виявлені понад 600 підозрюваних, розслідується понад 10 тис. випадків.
Він наголосив на важливості того, щоб усі докази були зібрані та верифіковані.
"Це вкрай важливо: якщо буде використано помилкову інформацію або фейки, це буде катастрофа", - сказав Рейндерс.
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