Про це інформує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Повідомляється, що у закладі, де проживає понад 70 вихованців - 22 дитини та 53 повнолітніх підопічних.

"Один вихованець інтернату був у ліжку зі зв’язаними руками. Персонал пояснив необхідність фіксації хлопчика нервовим нападом, який стався в нього. Водночас у медичній документації не було жодних записів про огляд дитини лікарем", - йдеться у звіті.

В інших підопічних інтернату виявлено травми тіла, вони потребували гігієнічної допомоги, мали нечистий одяг і постіль.

Фото: Дмитро Лубінець

Були зафіксовані інші випадки фізичного обмеження вихованців без правових підстав. При цьому для фіксації дітей часто використовуються несертифіковані засоби – елементи одягу та простирадла.

"Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод", - наголосили в Офісі.

У доповідних записках персоналу йдеться про травмування дітей через падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження. Однак адміністрація не надала доказів щодо огляду травмованих лікарями.

Водночас для перевезення дітей та осіб з інвалідністю використовується ліфт, непридатний для експлуатації, не вистачає персоналу, деякі приміщення потребують негайного ремонту.

Також порушено мінімальну норму площі на дитину в окремих кімнатах, що порушує їх право на приватність.

Співробітники виявили у харчоблоці тарганів.

Під час повітряної тривоги діти лишаються або в кімнатах, або в коридорі.