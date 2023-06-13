Зв’язані діти, антисанітарія й таргани: Офіс омбудсмена виявив грубі порушення в інтернаті на Дніпропетровщині
Моніторингова група Офісу омбудсмена виявила серйозні порушення прав дітей у Дніпропетровському інтернаті, зокрема зафіксувала жорстоке поводження з вихованцями й непідготовленість укриттів
Про це інформує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Повідомляється, що у закладі, де проживає понад 70 вихованців - 22 дитини та 53 повнолітніх підопічних.
"Один вихованець інтернату був у ліжку зі зв’язаними руками. Персонал пояснив необхідність фіксації хлопчика нервовим нападом, який стався в нього. Водночас у медичній документації не було жодних записів про огляд дитини лікарем", - йдеться у звіті.
В інших підопічних інтернату виявлено травми тіла, вони потребували гігієнічної допомоги, мали нечистий одяг і постіль.
Фото: Дмитро Лубінець
Були зафіксовані інші випадки фізичного обмеження вихованців без правових підстав. При цьому для фіксації дітей часто використовуються несертифіковані засоби – елементи одягу та простирадла.
"Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод", - наголосили в Офісі.
У доповідних записках персоналу йдеться про травмування дітей через падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження. Однак адміністрація не надала доказів щодо огляду травмованих лікарями.
Водночас для перевезення дітей та осіб з інвалідністю використовується ліфт, непридатний для експлуатації, не вистачає персоналу, деякі приміщення потребують негайного ремонту.
Також порушено мінімальну норму площі на дитину в окремих кімнатах, що порушує їх право на приватність.
Співробітники виявили у харчоблоці тарганів.
Під час повітряної тривоги діти лишаються або в кімнатах, або в коридорі.
- Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 12 червня повідомив, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують дітей на тимчасово захоплених територіях.
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