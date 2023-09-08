З'явився український трейлер байопіку про гонщика Енцо Фераррі

Його опублікували на Youtube-каналі "Kinomania Film Distribution".

Прем'єра фільму про відбулась на кінофестивалі у Венеції. Стрічка режисера Майкла Манна розповідає про засновника Ferrari та гонщика Енцо Феррарі. Роль Енцо Феррарі виконує актор Адам Драйвер, а його дружину грає Пенелопа Крус. Події фільму розгортаються влітку 1957 року.

"Колишній автогонщик Енцо Феррарі переживає кризу. Банкрутство переслідує компанію, яку вони з дружиною Лаурою започаткували десять років тому. Їхній шлюб отримує одне випробування за іншим: спочатку — втрату єдиного сина і законного спадкоємця, після - визнання та прийняття сина, народженого Енцо поза шлюбом. Щоб врятувати сімейний бізнес, Феррарі вирішує ризикнути та поставити усе на Мілле Мілья - культову гонку довжиною 1000 миль Італією", - йдеться в описі фільму.

Вихід стрічки в український прокат запланована на 28 грудня 2023 року.