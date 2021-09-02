1 вересня майже 120 тис. українців отримали щеплення від COVID-19
119 022 людини прищепили від коронавірусу за минулу добу
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
1 вересня першу дозу отримали 38 353 людини, завершили вакцинацію - 80 669 людей.
Від початку кампанії щеплено 5 452 125 людей, з них отримали одну дозу – 5 452 123 людини, повністю імунізовані – 3 906 070 людей. Всього зробили 9 358 193 щеплення
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