10 країн розпочали власні розслідування щодо війни в Україні, - Венедіктова
У країнах Європи розпочали розслідування щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це повідомила Генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
"Звісно, це наша держава, а також Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Світова юридична коаліція справедливості росте!", - написала Венедіктова.
- Нагадаємо, 25 березня українці, литовці та поляки створили першу спільну слідчу групу, яка розслідуватиме злочини режиму РФ.
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