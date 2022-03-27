10 країн розпочали власні розслідування щодо війни в Україні, - Венедіктова

Про це повідомила Генпрокурорка України Ірина Венедіктова.



"Звісно, це наша держава, а також Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Світова юридична коаліція справедливості росте!", - написала Венедіктова.



Нагадаємо, 25 березня українці, литовці та поляки створили першу спільну слідчу групу, яка розслідуватиме злочини режиму РФ.