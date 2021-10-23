100 грн за годину. У "червоному" Дніпрі з'явилися персональні COVID-шопери
Після того, як Дніпро і область перейшли в червону зону карантину, жителі, які не встигли вакцинуватися, виявилися в безвихідному становищі. Тепер в кафе, ресторани, непродовольчі магазини, торгові центри та інші громадські місця можна потрапити тільки при наявності COVID-сертифікату
Цим вирішили скористатися підприємливі дніпряни, розповідає Еспресо.TV.
На платформі онлайн-оголошень OLX з'явилися десятки пропозицій щодо особистого шоппера.
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"В оголошеннях містяни , які зробили вакцину від коронавірусу, пропонують скупитися замість вас. Домовлятися просять заздалегідь, а за термінові замовлення хочуть отримати доплату. В основному вартість послуги - 100 грн/год плюс витрати на проїзд", - пише портал Наше місто.
Однак є і бажаючі просто допомогти. Так, в одному з оголошень пропонують безкоштовно скупитися пенсіонерам, наголошує видання.
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