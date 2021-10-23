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100 грн за годину. У "червоному" Дніпрі з'явилися персональні COVID-шопери

23 жовтня, 2021 субота
10:30
Економіка

Після того, як Дніпро і область перейшли в червону зону карантину, жителі, які не встигли вакцинуватися, виявилися в безвихідному становищі. Тепер в кафе, ресторани, непродовольчі магазини, торгові центри та інші громадські місця можна потрапити тільки при наявності COVID-сертифікату

Цим вирішили скористатися підприємливі дніпряни, розповідає Еспресо.TV.

На платформі онлайн-оголошень OLX з'явилися десятки пропозицій щодо особистого шоппера. 

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"В оголошеннях містяни , які зробили вакцину від коронавірусу, пропонують скупитися замість вас. Домовлятися просять заздалегідь, а за термінові замовлення хочуть отримати доплату. В основному вартість послуги - 100 грн/год плюс витрати на проїзд", - пише портал Наше місто.

Однак є і бажаючі просто допомогти. Так, в одному з оголошень пропонують безкоштовно скупитися пенсіонерам, наголошує видання.


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