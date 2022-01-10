"100 тис. солдатів РФ прийшли не каву пити": Боррель заявив, що ескалація на кордоні України може перейти у збройний конфлікт
Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що напруження на українсько-російському кордоні, поблизу якого зосереджені близько 100 тис. військових РФ, може перейти у збройне протистояння
Про це Боррель сказав у інтерв'ю BBC Radio 4, передає "Інтерфакс-Україна".
"Чому ні? Зараз на іншому боці кордону знаходяться 100 тис. російських солдатів, і я вважаю, що вони прийшли туди не для того, щоб пити каву. Це загроза використання сили", - сказав Боррель у відповідь на питання, чи існує ризик збройного конфлікту.
Очільник дипломатії ЄС додав, що заяви РФ щодо України на тлі концентраці військової сили на кордоні непокоять Україну, НАТО та ЄС.
Нагадаємо, перша заступниця Держсекретаря США Уенді Шерман заявила, що відведення військ РФ від кордону України у місця їхньої дислокації буде сигналом про деескалацію напруження.
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