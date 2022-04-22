12 громадян України погодились на співпрацю з окупаційною адміністрацією "ЛНР" - їм повідомлено про підозру у колабораціонізмі
12 громадянам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за співпрацю з російською окупаційною адміністрацією "ЛНР"
Про це повідомив Офіс генпрокурора у Telegram.
За даними слідства, під час тимчасової окупації території Старобільського району Луганщини 7 мешканців добровільно погодилися на зайняття керівних посад у створених Старобільській, Марківській, Біловодській та Новопсковській "райадміністраціях "ЛНР".
Ще 5 громадян стали службовцями псевдопрокуратур Старобільського та Марківського району "ЛНР".
Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
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