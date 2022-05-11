12 травня Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні

Про це пише CNN.

Очікується, що Рада Безпеки ООН у четвер вранці проведе публічне засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні. Його ніціаторами стали Франція та Мексика.

Очікується, що Гуманітарне управління ООН та офіційні особи ЮНІСЕФ проінформують Раду безпеки про ситуацію в Україні.

Голосування за підсумками засідання не заплановане.

Радбез ООН вперше з 24 лютого ухвалила заяву про "мир та безпеку" в Україні лише 6 травня, проте спромоглася тільки висловити "глибоку стурбованість". І то після візиту в Україну Генсека організації.

Сам Антоніу Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зуміла перешкодити Росії вчинити агресію щодо України.

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