12 травня Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні
У четвер, 12 травня, має відбутись засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні
Про це пише CNN.
Очікується, що Рада Безпеки ООН у четвер вранці проведе публічне засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні. Його ніціаторами стали Франція та Мексика.
Очікується, що Гуманітарне управління ООН та офіційні особи ЮНІСЕФ проінформують Раду безпеки про ситуацію в Україні.
Голосування за підсумками засідання не заплановане.
- Радбез ООН вперше з 24 лютого ухвалила заяву про "мир та безпеку" в Україні лише 6 травня, проте спромоглася тільки висловити "глибоку стурбованість". І то після візиту в Україну Генсека організації.
- Сам Антоніу Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зуміла перешкодити Росії вчинити агресію щодо України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 33Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе