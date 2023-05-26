13 мільйонів українців проживають або під окупацією, або біля лінії фронту, - Уповноважений з прав людини

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

“Зараз немає іншого шансу в українців вижити, окрім як воювати. А у міжнародної спільноти, яка створена для того, щоб захищати права різних категорій громадян на планеті, мінятися, і мінятися кардинально”, - сказав він.

Уповноважений з прав людини навів вражаючі цифри: наразі 4,8 млн громадян України мають статус внутрішньо переміщених осіб всередині держави, понад 8 млн громадян України виїхали за кордон, 13 млн українців проживають або під окупацією, або в безпосередній близькості до лінії фронту.

Також Лубінець зазначив, що наразі верифіковано, що на територію Росії було примусово депортовано 20 тис. українських дітей. Реальні цифри насправді можуть бути значно більшими, сказав він.

За словами Уповноваженого, реалії війни показали, що міжнародної системи захисту прав людини не існує.

“Ми зараз живемо в час, коли країна-агресор всім показує, що міжнародне гуманітарне право, Конвенція про захист прав дітей, Женевська конвенція - це просто папірці”, - наголосив Омбудсмен.

“В Україні відбувається відкритий геноцид… Хто в цьому бере участь? Президент сусідньої держави”, - сказав Дмитро Лубінець.