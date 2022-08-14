13 серпня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини та поранили десятьох, - Кириленко

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен росіянин буде відповідати за злочини на нашій землі", - додав Кириленко.

Нагадаємо, Володимир Назаренко, лейтенант Нацгвардії та заступник командира батальйону "Легіон Свободи", зазначив, що останні декілька днів на Донеччині йдуть постійні цілодобові бої, як стрілкові, так і піхотні, також артилерійські обстріли, працює все - й "урагани", і авіація, і міномети

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb