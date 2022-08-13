На Донеччині противник скаженіє та з останніх сил намагається прориватися, але всі ворожі атаки відбиваються, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Надзвичайно складна ситуація, останні декілька днів ворог наче скаженів, руйнує всі рубежі, але наші бійці б'ються як леви та відбивають всі ворожі атаки. Десятки та сотні знищених окупантів. Нам відступати нема куди, навпаки треба контратакувати та знищувати противника. Йдуть постійні цілодобові бої як стрілкові, так і піхотні, також артилерійські обстріли - працює все й "урагани", і авіація, і міномети. Але ми мужньо тримаємо оборону і відбиваємо всі атаки. Ворог намагається з останніх сил атакувати, прориватися, здійснювати штурмові дії, але йому нічого не вдається. Противник не просунувся ні на метр", - зауважив лейтенант Нацгвардії.

Володимир Назаренко підкреслив, що потрібно якомога швидше вибити окупантів, бо це наш дім, наша земля, наші кордони та наша держава.

12 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагаються закріпитись на напрямку Покровське – Бахмут

13 серпня Держприкордонслужба інформувала, що біля Слов'янська українські прикордонники знищили російську техніку з окупантами та ворожих диверсантів

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