Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

"Знищуємо техніку та живу силу загарбників на Слов’янському напрямку. Прикордонники разом із Силами оборони виявляли рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець. Із протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів", - наголосили в ДПСУ.

Крім того, на спостережному пункті військові помітили російську ДРГ, котра намагалася форсувати Сіверський Донець, відрили вогонь і змусили окупантів відійти з втратами.

12 серпня українська аеророзвідка оприлюднила відео того, як знищила російський "град" із боєкомплектами на Херсонщині.

Холодноярівці показали, як знищили російський танк на повному ходу.

12 серпня українські війська збили ворожий Су-25 і чотири безпілотники.

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