Біля Слов'янська українські прикордонники знищили російську техніку з окупантами та ворожих диверсантів
Поблизу Сіверського Дінця на Донеччині українські прикордонники знищили російські вантажівки з окупантами та диверсантів
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
"Знищуємо техніку та живу силу загарбників на Слов’янському напрямку. Прикордонники разом із Силами оборони виявляли рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець. Із протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів", - наголосили в ДПСУ.
Крім того, на спостережному пункті військові помітили російську ДРГ, котра намагалася форсувати Сіверський Донець, відрили вогонь і змусили окупантів відійти з втратами.
- 12 серпня українська аеророзвідка оприлюднила відео того, як знищила російський "град" із боєкомплектами на Херсонщині.
- Холодноярівці показали, як знищили російський танк на повному ходу.
- 12 серпня українські війська збили ворожий Су-25 і чотири безпілотники.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе