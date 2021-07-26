14 країн ЄС дозволили в'їзд для українських туристів через послаблення COVID-обмежень

Про це повідомляє прес-служба МЗС.



"Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців - серед пріоритетів МЗС", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що нещодавно Рада ЄС включила Україну до рекомендованого переліку третіх країн, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки до Європейського Союзу.

"Згідно з рекомендацією Ради ЄС одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців. Менш ніж за два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія. У більшість країн для в'їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест", - зазначили в МЗС України.

Конкретні умови в'їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися. Усі деталі, а також перелік затверджених у країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті МЗС. З відповідями на поширені запитання про подорожі за кордон у 2021 році можна ознайомитися за посиланням.