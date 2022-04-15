15 квітня гумкоридорами вдалось евакуювати понад 2,8 тис. людей
15 квітня із зони бойових дій евакуйовано 2 864 людини
Про це повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук у Telegram.
З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини.
З них:
- 363 людини - з Маріуполя;
- 2 131 особа - мешканці Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+18°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.83
Купівля 29.83Продаж 31.12
-
EUR
Купівля 32.31Продаж 33.84
- Актуальне
- Важливе
2022, п'ятниця
15 квітня
18:13
РФ завдала трьох ракетних ударів по Київщині, у ОВА закликали людей відкласти повернення до регіону
18:07
Петраков оголосив список футболістів українських клубів, які готуватимуться до плей-офф відбору на ЧС-2022
17:11
СБУ виявила близько 100 диверсійних груп і затримала понад 300 колаборантів із початку масштабної агресії РФ проти України
17:09
У Росії зупиняють виробництво нових танків через брак фінансування та іноземних деталей, - розвідка
16:43
Ексклюзив
Санкції та поразка РФ у війні проти України змусять росіян переглянути свої цінності, - Саттер
16:42
Україна має запаси базового продовольства для потреб людей та тварин на декілька років, – Мінагрополітики
16:08
Ексклюзив
"Незалежно на якій підставі військовозобов’язані особи певних категорій покинули Україну, вони повинні будуть повернутись": нардеп Веніславський про можливі доповнення до закону про воєнний стан
15:50
Окупанти повторно атакували прикордонників на Чернігівщині, зафіксували 12 мінометних пострілів
15:44
26-річний мешканець Сєвєродонецька за допомогою дрону корегував вогонь ворога по рідному місту, його затримали, – Нацполіція
15:39
Майже 3 млн грн на зарплати і соцвиплати: росіяни пограбували відділення Укрпошти в окупованому Мелітополі
15:29
У Британії будинок для літніх людей зібрав на підтримку українських біженців 1000 фунтів стерлінгів