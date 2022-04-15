15 квітня гумкоридорами вдалось евакуювати понад 2,8 тис. людей

Про це повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук у Telegram.



З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини.



З них:

363 людини - з Маріуполя;

2 131 особа - мешканці Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

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"З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське Луганської області попри постійні обстріли вдалося евакуювати 370 людей", - написала вона.