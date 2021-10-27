$15 тис. за сотку землі в Києві — не ринкова ціна, — екснардепка Гопко про приватизацію "Більшовика"

Таку позицію озвучила Ганна Гопко, нардепка VIII скликання, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.



"Найгірше у цій приватизації — є певний обман. Де-юре ти приватизуєш занедбану будівлю, а насправді — купуєш ніби "право користування" 35 га землі в Києві по проспекті Перемоги за значно занищеною ціною. … $15 тис. за сотку землі в Києві — мені здається, це абсолютно не ринкова ціна", — сказала Гопко.



Вона пояснила цю приватизацію бажанням влади закрити дірки у бюджеті, а також прагненням Київради "вирішити свої питання".



Ярослав Юрчишин, нардеп від фракції "Голос", висловив думку, що питання неоднозначне.



"З точки зору великої приватизації — нам справді потрібно позбавлятися просто збиткових активів. Звісно, не можна сказати, що землі в центрі Києва — це збиткові активи. Звісно, можна було б виставляти на приватизацію з умовами розвинути власне підприємство, як це, зрештою, сталося із Криворіжсталлю", — зауважив нардеп.



Він припустив, що на територіях "Більшовика" можуть звести черговий ТРЦ.



"Хоча вже зараз є інформація, що купили компанії, близькі до Василя Хмельницького. Можна сказати, що це теж представник олігархічного бізнесу, з яким нібито президент бореться. Ми, скоріше за все, просто станемо свідками, що на цій дорогій землі збудується ще один ТРЦ", — прогнозує Юрчишин.

Київський завод "Більшовик", який став першим об'єктом великої приватизації, продали на аукціоні за 1,4 млрд грн, повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).