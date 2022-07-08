16-річний син після полону до цього часу відчуває запах ганчірки, що пахне кров'ю, - голова Запорізької РДА Буряк

Про це йдеться в етері Еспресо.



Олег Буряк розповів про повернення з полону сина, який був викрадений окупантами 17 квітня.



"Перші дві доби син сидів в одиночній камері, розміром два на два, слідчого ізолятору, там не працював туалет, закрита кватирка – у таких умовах він перебував 48 годин. Потім у його обов'язки входило мити від крові приміщення для допитів. Він розповідав, що прийшов до цієї кімнати, а там була закривавлена людина, яку підвісили дротом за руки, а навпроти сидить людина і щось пише, можливо, вів протокол, спокійно начебто нічого не відбулося. Син каже, що дотепер перед носом відчуває запах ганчірки, що пахне кров'ю", - розповів голова Запорізької РДА.



Олег Буряк зазначив, що син багато чого розповідав того, чого не повинно бути у житті наших дітей. І те, що він розказує – це страшні речі.



"До чого прагне цивілізація, якщо ми своїх дітей вкидаємо у якісь часи середньовіччя. Ми, дорослі, піддаємо своїх дітей бути свідками таких подій. Ми повинні все побудувати й зробити так, щоб більше війн не було і не доводилося визволяти дітей з полону", - наголосив Олег Буряк.

17 квітня на Запоріжжі російські окупанти викрали 16-річного сина очільника Запорізької РДА Олега Буряка

7 липня з російського полону вдалося звільнити 16-річного сина очільника Запорізької РВА