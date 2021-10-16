16 жовтня на фронті: російські окупанти 6 разів порушили режим "тиші"
16 жовтня на Донбасі російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів українських позицій
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Зокрема, в напрямку Луганського найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем. В бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
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