16 жовтня на фронті: російські окупанти 6 разів порушили режим "тиші"

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в напрямку Луганського найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем. В бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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