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Головна війна з Росією 16 жовтня на фронті: російські окупанти 6 разів порушили режим "тиші"

16 жовтня на фронті: російські окупанти 6 разів порушили режим "тиші"

16 жовтня, 2021 субота
17:27
війна з Росією ООС

16 жовтня на Донбасі російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів українських позицій

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил. 

Зокрема, в напрямку Луганського найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем. В бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. 

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. 

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

 

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Операція об'єднаних сил
обстріли
ООС
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