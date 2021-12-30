18-річний воротар "Динамо" став футболістом іспанського клубу
Іспанська "Кордоба" підписала українського голкіпера Іларіона Тугая
Про це повідомляє іспанський журналіст Хорхе Ернандес.
18-річний воротар "Динамо" Іларіон Тугай і іспанська "Кордоба" підписали контракт до 2023 року. Фінансові умови трансферу не повідомляються.
Іларіон Тугай цього сезону зіграв у 1 матчі за "Динамо" U-19 у юнацькій першості України.
"Кордоба" виступає у 4-му дивізіоні Іспанії і зараз лідирує у своїй групі.
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