18-річний воротар "Динамо" став футболістом іспанського клубу

Про це повідомляє іспанський журналіст Хорхе Ернандес.



18-річний воротар "Динамо" Іларіон Тугай і іспанська "Кордоба" підписали контракт до 2023 року. Фінансові умови трансферу не повідомляються.



Іларіон Тугай цього сезону зіграв у 1 матчі за "Динамо" U-19 у юнацькій першості України.



"Кордоба" виступає у 4-му дивізіоні Іспанії і зараз лідирує у своїй групі.

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