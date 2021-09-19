19 вересня на фронті: російські окупанти здійснили 4 обстріли
У неділю, 19 вересня, російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли українських позицій
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Поблизу Майорська російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Біля Луганського ворог вів прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку населеного пункту Новозванівка противник двічі здійснив обстріли позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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