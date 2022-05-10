$195 млн за Мерилін: картину Енді Ворхола продали у Нью-Йорку за рекордну суму
Одне з десятків зображень, зроблених Енді Ворхолом із Мерилін Монро у 1960-х роках, продали за рекордні 195 мільйонів доларів на аукціоні Christie's у Нью-Йорку
Про це повідомляють CNN.
Аукціонний дім перед продажем заявляв, що очікує на ставки близько 200 мільйонів доларів.
Christie's описав "Shot Sage Blue Marilyn" як "одне з найрідкісніших і найбільш трансцендентних зображень, які існують". Раніше його демонстрували у різних відомих світових галереях, зокрема музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку, Центрі Помпіду в Парижі та лондонському Tate Modern.
Попередньо картина належала ряду відомих галеристів і колекціонерів. Згодом її придбав покійний швейцарський арт-дилер Томас Амманн. Зараз портрет виставив на аукціон Цюріхський фонд Томаса і Доріс Амманнів – благодійна організація, яка отримала назву на ім’я арт-дилера та його сестри.
Фонд використовуватиме виручені кошти для фінансування програм охорони здоров’я та освіти для дітей у всьому світі.
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