Про це повідомляють CNN.

Аукціонний дім перед продажем заявляв, що очікує на ставки близько 200 мільйонів доларів.

Christie's описав "Shot Sage Blue Marilyn" як "одне з найрідкісніших і найбільш трансцендентних зображень, які існують". Раніше його демонстрували у різних відомих світових галереях, зокрема музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку, Центрі Помпіду в Парижі та лондонському Tate Modern.

Попередньо картина належала ряду відомих галеристів і колекціонерів. Згодом її придбав покійний швейцарський арт-дилер Томас Амманн. Зараз портрет виставив на аукціон Цюріхський фонд Томаса і Доріс Амманнів – благодійна організація, яка отримала назву на ім’я арт-дилера та його сестри.

Фонд використовуватиме виручені кошти для фінансування програм охорони здоров’я та освіти для дітей у всьому світі.

Російські окупанти в Маріуполі знищили будівлю художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися 2 тис. експонатів та оригінали картин всесвітньо відомих майстрів.

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