2 млн доз вакцини від Moderna мають прибути 18 липня, - Ляшко

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у ефірі 1+1.

"Мені ще треба піднапружитися і збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 млн щеплень за 100 днів роботи.Ми нарощуємося - від наступного тижня буде ще більше. З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna. Це збільшить кількість вакцинацій", - повідомив він.

Ляшко зазначив, що на сьогодні прищепили першою дозою 17% дорослого населення України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна чекає на отримання по 2 млн доз вакцини від Moderna та Novavax.