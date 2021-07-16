2 млн доз вакцини від Moderna мають прибути 18 липня, - Ляшко
До України на вихідних має прибути 2 млн американської вакцини від COVID-19 Moderna
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у ефірі 1+1.
"Мені ще треба піднапружитися і збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 млн щеплень за 100 днів роботи.Ми нарощуємося - від наступного тижня буде ще більше. З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna. Це збільшить кількість вакцинацій", - повідомив він.
Ляшко зазначив, що на сьогодні прищепили першою дозою 17% дорослого населення України.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна чекає на отримання по 2 млн доз вакцини від Moderna та Novavax.
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