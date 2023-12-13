"20 днів у Маріуполі" потрапив до списку найкращих фільмів року за версією ІndieWire

Відповідна інформація зʼявилась на сайті ІndieWire.

158 критиків з усього світу взяли участь в опитуванні та обрали десятку найкращих фільмів. Лідером стала стрічка Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні". Фільм відзначили 94 із 158 критиків, тобто трохи більш як 59%. Сам Скорсезе також очолив рейтинг найкращих режисерів. "Оппенгеймер" Крістофера Нолана посів друге місце у цьому переліку.

У списку найкращих документальних фільмів опинилась і стрічка про захоплення українського міста російськими загарбниками "20 днів у Маріуполі". Документалка створена воєнним кореспондентом, фотографом і письменником Мстиславом Черновим разом з фотографом Євгеном Малолєткою та медійницею Василісою Степаненко.

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Повний список найкращих художніх фільмів виглядає наступним чином:

1. "Вбивці квіткової повні"

2. "Оппенгеймер"

3. "Бідолахи"

4. "Минулі життя"

5. "Травень, грудень"

6. "Зона інтересів"

7. "Анатомія падіння"

8. "Барбі"

9. "Залишені"

10. "Місто Астероїд"

Найкращий режисер

1. Мартін Скорсезе, "Вбивці квіткової повні"

2. Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

3. Джонатан Глейзер, "Зона інтересів"

4. Йоргос Лантімос, "Бідолахи"

5. Тодд Гейнс, "Травень, грудень"

6. Ґрета Ґервіґ, "Барбі"

7. Селін Сонг, "Минулі життя"

8. Вес Андерсон, "Місто Астероїд"

9. Жюстін Тріє, "Анатомія падіння"

10. Альберт Серра, Pacifiction

Найкращий документальний фільм

1. "Місто Кокомо"

2. "Меню задоволення: Les Troisgros"

3. "20 днів у Маріуполі"

4. "Про будову людського тіла"

5. TIE: "Чотири дочки"/"Вічна пам'ять"

6. "Наше тіло"

7. "За межами утопії"

8. "Внутрішній голос"

9. "Місія"

10. "Still: фільм Майкла Дж. Фокса"

У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Стрічка також представлятиме Україну на "Оскарі-2024".