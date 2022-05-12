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20 млн тонн зерна за 3 місяці. У ЄС ухвалили план підтримки сільськогосподарського експорту України

12 травня, 2022 четвер
16:49
Економіка зерно хліб пшениця елеватор

Європейська комісія у четвер представила план заходів, щоб допомогти Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію з огляду на заблоковані Росією порти

План представила у четвер у Брюсселі європейська комісарка з питань транспорту Адіна Велян, повідомляє Інтерфакс.

За словами єврокомісара, 20 млн тонн зерна мають бути відправлені з України менш як за три місяці, використовуючи інфраструктуру ЄС.

"Це гігантське завдання, тому важливо координувати та оптимізувати логістичні ланцюжки, прокладати нові маршрути та уникати, наскільки це можливо, вузьких місць. Наші пропозиції стосуються невідкладних рішень, а також середньострокових і довгострокових заходів для кращого поєднання та інтеграції інфраструктури України з інфраструктурою ЄС. І для короткострокових, і для довгострокових рішень ми працюватимемо з українською владою та в тісній співпраці з сусідніми державами-членами, які не пошкодували зусиль, щоб допомогти під час цієї кризи", - пояснила Велян.

Єврокомісія виклала план дій щодо створення "маршрутів солідарності", щоб Україна могла експортувати зерно, а також імпортувати необхідні їй товари - від гуманітарної допомоги до кормів для тварин і добрив.

Незважаючи на негайні зусилля ЄС та його держав-членів полегшити перетин кордону між Україною та ЄС, тисячі вагонів і вантажівок чекають з української сторони на дозвіл перетнути кордон. Середній поточний час очікування вагонів становить 16 днів, а на деяких кордонах – до 30 днів. Ще більше зерна все ще зберігається та утримується в українських силосах, готових до експорту.

Серед проблем – різна ширина колії: українські вагони несумісні з більшістю залізничної мережі ЄС, тому більшість вантажів потрібно перевантажувати на вантажівки або вагони, які відповідають стандартній колії ЄС. Цей процес займає багато часу, а перевантажувальних споруд уздовж кордонів мало.

Щоб подолати ці перешкоди та створити "маршрути солідарності", Єврокомісія разом із державами-членами та зацікавленими сторонами працюватиме над такими пріоритетними заходами у короткостроковій перспективі:

  • Додатковий рухомий склад, судна та вантажівки: Комісія закликає учасників ринку ЄС терміново надати додаткові транспортні засоби. Щоб узгодити попит і пропозицію та встановити відповідні контакти, Комісія створить логістичну платформу для пошуку партнерів і попросить держави-члени призначити спеціальні контактні пункти.
  • Потужність транспортних мереж та перевантажувальних терміналів: українські сільськогосподарські експортні поставки мають бути пріоритетними, а менеджери інфраструктури мають надати залізничні слоти для цього експорту. Комісія також закликає учасників ринку терміново перемістити мобільні зернонавантажувачі на відповідні прикордонні термінали для прискорення перевалки. Угода про автомобільні перевезення з Україною також усуне "вузькі місця".
  • Митні операції та інші інспекції: Комісія закликає національні органи влади застосувати максимальну гнучкість і забезпечити достатній персонал для прискорення процедур у пунктах пропуску.
  • Зберігання товарів на території ЄС: Комісія оцінить наявні потужності для зберігання в ЄС та координуватиме дії з державами-членами, щоб допомогти забезпечити більше потужностей для тимчасового зберігання українського експорту.

У середньостроковій та довгостроковій перспективі Комісія також працюватиме над збільшенням пропускної спроможності інфраструктури нових експортних коридорів та над створенням нових інфраструктурних зв'язків у рамках реконструкції України.

В нормальних умовах 75% зерна, що виробляється в Україні, експортується, що становить близько 20% національного річного доходу від експорту. До війни українські чорноморські порти забезпечували 90% експорту зернових та олійних культур. Близько третини експорту припадає на Європу, Китай та Африку.

  • Відзначимо, що, згідно з дослідженнями ООН, війна в Україні може призвести до злиднів та голоду понад 1,7 млрд людей. Адже Україна і Росія забезпечують 30% світового виробництва пшениці і ячменю, одну п'яту частину виробництва кукурудзи й більш ніж половина виробництва соняшникової олії. Постачання всіх цих товарів по всьому світу зараз перервано через військові дії з боку Росії та санкції, які вони викликали.

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війна з Росією
Єврокомісія
експорт зерна
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