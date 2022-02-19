20-річна донька Кадирова отримала посаду в уряді Чечні
Керівник Чечні Рамзан Кадиров на нараді зі своїм секретаріатом представив колективу нового голову відомства, яким став Валід Еділов, в минулому генеральний директор Республіканського спортивного клубу "Ахмат"
Його заступником призначено третю дочку Кадирова Хутмат, передає Еспресо.TV з посиланням на КавказРеалії.
Хутмат Кадирова має 20 років.
2019 року вона закінчила середню школу.
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Інформації про наявність у неї вищої освіти, необхідної для обіймання посади на держслужбі, у відкритих джерелах немає.
"Талановиті діти - талановитого батька", - зазначає з цього приводу опозиційний до Кадирова чеченський рух 1ADAT.
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При цьому опозиція звернулася до тих, хто вже давно в команді Кадирова, однак досі не отримав оміряного:
"Як це воно, десятками років прислужувати і принижуватися заради будь-яких посад та ілюзії влади, але все одно бути змушеним служити підліткам, які просто спромоглися народитися і вирости, щоб забрати у тебе посаду і віддавати тобі накази? Має бути неприємно, мабуть".
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