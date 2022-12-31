2022 року ми де-факто стали частиною НАТО, - Резніков

Про це він написав 31 грудня у себе в facebook.

"Я дякую нашим воїнам, які опанували 4 типи західних MLRS і нищать ворога з 10 видів артилерії західного зразка. Які успішно захищають наше небо з ірісів, насамсів і довели, що зможуть ефективно використовувати петріоти. Які сьогодні переписують підручники з військового мистецтва", - йдеться у дописі.

Зокрема, він додав, що українська незламність продемонстрували усім, що Україна є справжнім щитом Європи на сході.

"Увесь цивілізований світ пишається і надихається Українцями і нашим героїзмом!", - написав Резніков.

Читайте також: Резніков звернувся до росіян: "На початку січня РФ закриє кордони, оголосить воєнний стан і проведе мобілізацію"

Також він додав, що цього року Україна де-факто стала частиною НАТО.

"Ця співпраця продовжуватиметься. Ми цінуємо внесок кожного партнера", - наголосив він.

Резніков також подякував усім, хто підтримує українську армію і є частиною всенародного опору російським окупантам, а також тим, хто "тримає оборону в енергетиці, біля операційного стола чи за кермом машини, яка доставляє людям хліб".

"Ми пам’ятаємо усіх, хто віддав своє життя за Україну та її майбутнє. Ми зробимо усе можливе і неможливе, щоб наступного року мільйони наших людей повернулися до України і зустріли новий рік вдома, з рідними", - йдеться у дописі.

30 грудня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни продовжити постачання зброї Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb