2022 року ми де-факто стали частиною НАТО, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 2022-й рік був роком величезних випробувань, а також масштабних змін
Про це він написав 31 грудня у себе в facebook.
"Я дякую нашим воїнам, які опанували 4 типи західних MLRS і нищать ворога з 10 видів артилерії західного зразка. Які успішно захищають наше небо з ірісів, насамсів і довели, що зможуть ефективно використовувати петріоти. Які сьогодні переписують підручники з військового мистецтва", - йдеться у дописі.
Зокрема, він додав, що українська незламність продемонстрували усім, що Україна є справжнім щитом Європи на сході.
"Увесь цивілізований світ пишається і надихається Українцями і нашим героїзмом!", - написав Резніков.
Читайте також: Резніков звернувся до росіян: "На початку січня РФ закриє кордони, оголосить воєнний стан і проведе мобілізацію"
Також він додав, що цього року Україна де-факто стала частиною НАТО.
"Ця співпраця продовжуватиметься. Ми цінуємо внесок кожного партнера", - наголосив він.
Резніков також подякував усім, хто підтримує українську армію і є частиною всенародного опору російським окупантам, а також тим, хто "тримає оборону в енергетиці, біля операційного стола чи за кермом машини, яка доставляє людям хліб".
"Ми пам’ятаємо усіх, хто віддав своє життя за Україну та її майбутнє. Ми зробимо усе можливе і неможливе, щоб наступного року мільйони наших людей повернулися до України і зустріли новий рік вдома, з рідними", - йдеться у дописі.
- 30 грудня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни продовжити постачання зброї Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.52Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе